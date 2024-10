Liguria – Le elezioni per il nuovo presidente della Regione Liguria e per il rinnovo del Consiglio regionale sono ormai concluse ed il verdetto delle urne premia il nuovo presidente (sindaco della Liguria) Marco Bucci che ora lascerà Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova per trasferirsi in piazza De Ferrari.

Lo spoglio delle schede ha delineato a grandi linee anche la nuova formazione del consiglio regionale.

Il primo partito della maggioranza che guiderà la Regione Liguria è Fratelli d’Italia che raggiunge il 13% e certamente avrà un peso specifico nell’espressione dei prossimi Assessori. Sui banchi del Consiglio potrebbero arrivare Stefano Balleari, Simona Ferro, assessore uscente allo sport e alla scuola, e Lilli Lauro.

Vince Liguria raggiunge il 10% e porterà in Consiglio regionale, probabilmente con qualche assessore, diversi consiglieri. I più votati sono Federico Bogliolo presidente del Municipio Levante, Matteo Campora, assessore comunale ai Trasporti, e l’ex portavoce di Giovanni Toti Jessica Nicolini e l’avvocato di Chiavari Antonio Segalerba.

La seconda lista civica, Orgoglio Liguria, con un 7% dei voti vede come più votato Giovanni Boitano.

La Lega, con un brillante risultato di Alessio Piana raggiunge il 7% mentre il vice ministro Edoardo Rixi, eletto, lascerà quasi certamente il posto al terzo più votato Sandro Garibaldi.

C’è poi Forza Italia che con il 5% dei voti potrebbe portare in Consiglio regionale Carlo Bagnasco che supera Claudio Muzio per numero di voti.

Naturalmente poi, se il neo Presidente Bucci deciderà di nominare qualche assessore tra gli eletti, il meccanismo potrà portare altri in Consiglio, con il meccanismo della rinuncia.

Per quanto riguarda la Minoranza, invece, il primo partito resta il Partito Democratico con il 28% dei voti ed oltre ad Andrea Orlando premia in modo straordinario Armando Sanna, ex vicepresidente del consiglio regionale e che ha ottenuto più di 7mila preferenze risultando il più votato in tutta la Liguria.

Con lui potrebbero passare in Consiglio regionale anche Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione, e Federico Romeo, presidente del municipio della Valpolcevera, ma anche Luca Garibaldi, capogruppo uscente, e Simone D’Angelo, segretario provinciale del Pd.

Tra le Liste a sostegno di Andrea Orlando ha poi totalizzato il 6% quella di Gianni Pastorino e l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana, che conferma in Consiglio regionale Selena Candia mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 5% ed elegge Stefano Giordano.