Genova – Ci sono già le prime ripercussioni per il risultato elettorale per la Regione Liguria e Ferruccio Sansa, ex candidato presidente non eletto nella tornata contro Giovanni Toti abbandona la politica dopo il nuovo deludente risultato nella corsa al Consiglio regonale.

Sansa non è stato rieletto. La sua collega di battaglie Selene Candia ha ottenuto un risultato migliore e tornerà a sedere tra i banchi della politica, sul fronte della minoranza e Sansa ha annunciato l’abbandono.

“Bastano poche parole – ha scritto Sansa sulla sua pagina sociale – Quando si lascia non servono tante parole. Sono stati quattro anni molto intensi per me. Ho provato a combattere con ogni mezzo il sistema di potere di Toti e Bucci. Ho certo commesso errori, ma ce l’ho messa tutta.

Di questa esperienza mi resta il privilegio di aver lavorato per la mia comunità.

E la fortuna grandissima di aver incrociato le vite di centinaia, migliaia di persone: nelle strade, nelle carceri, negli ospedali, in tutti i comuni della Liguria. Non potevo chiedere di più.

La mia esperienza politica finisce qui.

Del resto non credo proprio che questo fosse il mio mondo. Riprendo lo zaino. Si parte per un altro viaggio. Grazie a tutti.

Ferruccio”