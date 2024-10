Genova – Si terranno domani, mercoledì 30 ottobre, alle 10 nella chiesa di San Siro di Struppa i funerali di Marco Gardella, lo chef del ristorante La Pineta morto improvvisamente per un malore.

Parenti e amici si raccoglieranno nella chiesa millenaria per l’ultimo addio al 40enne che si è sentito male mentre preparava il pane nella cucina dove è cresciuto professionalmente e “in famiglia”.

Molto noto nel settore della ristorazione, figlio dei proprietari del ristorante di via Gualco, Gardella era anche volontario educatore dei bambini nella parrocchia di San Siro ed era uno sportivo con la passione per il calcio e allenava le due squadre locali: lo Starke Sansi e le Sansirine, squadra femminile con molte promesse dello sport.

Impegno civile e vita sana che stonano in modo terribile con una fine inspiegabile che ha lasciato di sasso tutti quelli che lo conoscevano e che domani, a San Siro, si riuniranno per un ultimo saluto.