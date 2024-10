Genova – La festa di Halloween si avvicina e giovedì 31 ottobre torna il “Ghost Tour” nel Centro Storico, alla scoperta di storie e fantasmi che da sempre agitano la notte di Ognissanti.

L’appuntamento è dalle ore 19:00 in piazza Matteotti, dove dieci “spiriti guida” accompagneranno i partecipanti, divisi in gruppi tra i caruggi, alla scoperta di storie e misteri.

Alle 21:30, appuntamento con l’esibizione swing della Filarmonica di Pra’ che, proprio il 31 ottobre, celebrerà il 155esimo anniversario dalla fondazione.

A seguire, dj set con Roby Rocca, con la migliore selezione di musica commerciale.

Per saperne di più: https://www.visitgenoa.it/it/ghost-tour-ottobre-2024