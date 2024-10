Genova – In occasione del Ponte di Ognissanti, l’1, il 2 e il 3 novembre, Castello D’Albertis sarà aperto con orario festivo, dalle 10:00 alle 18:00 e proporrà in alcune giornate una speciale visita intitolata “Tra passato e presente. Racconti tra le sale di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo”.

Venerdì 1° novembre alle ore 11:00 e domenica 3 novembre alle ore 15:00 si partirà dalla dimora storica di Castello D’Albertis, dai racconti dei viaggi e dalla figura del Capitano, per scoprire e ammirare le sale di questa splendida dimora insieme agli operatori museali di Solidarietà e Lavoro, tra “camere delle meraviglie”, suggestioni marinaresche, evocazioni colombiane e trofei coloniali.

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, con la sua ricca collezione di oggetti provenienti da tutto il mondo che il Capitano D’Albertis portò a Genova dai suoi numerosi viaggi per mare e per terra e che furono integrati successivamente alla sua morte con donazioni e acquisti, testimonia il fascino di mondi lontani e promuove la scoperta di culture differenti da quella occidentale.

In particolare, per questa visita si partirà dalla costruzione della dimora e dai racconti dei viaggi e della vita del Capitano. Si proseguirà con le storie che arrivano ai giorni nostri, entrando in contatto e in dialogo con le culture indigene delle due Americhe e dell’Oceania, attraverso uno sguardo rinnovato e l’allestimento a più voci che caratterizza il percorso del museo ricavato nel bastione cinquecentesco.

Info e prenotazioni

Costo: biglietto ingresso al Museo + 4€ visita accompagnata

Prenotazioni al seguente link: 1/11 e 3/11 Tra passato e presente – Solidarietà&Lavoro

Contatti: tel. 0105578280, e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it