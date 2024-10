Una vasta zona anticiclonica si espande sull’Europa centro-meridionale garantendo condizioni di stabilità sulla Liguria e il ritorno di temperature oltre la media del periodo probabilmente per l’intera settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 29 Ottobre 2024

La prima di una lunga serie di giornate simili dal punto di vista meteo: banchi di nebbia diffusi alle prime ore del mattino sui versanti padani del centro-ponente e basso Piemonte in progressivo diradamento mattutino.

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i restanti settori della regione per l’intero periodo

Venti deboli dai quadranti settentrionali sotto costa sul settore centro-occidentale. Deboli a regime di brezza dai quadranti meridionali sul Levante.

Mare poco mosso ovunque con locali rinforzi fino a mosso sul medio-levante.

Temperature in lieve diminuzione le minime, specie nei versanti padani. In lieve aumento le massime in costa con valori abbondantemente superiori alle medie del periodo

Sulla costa temperature minime tra +14/+18°C e massime tra +19/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +7/+14°C e massime tra +14/+21°C