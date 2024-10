Liguria – Con l’elezione del nuovo presidente della Regione Marco Bucci si delineano ora le formazioni che siederanno nel Consiglio regionale che si compone con la nuova tornata elettorale che ha premiato il centro destra.

Il sito web del ministero dell’Interno attribuisce 17 consiglieri alla maggioranza e 14 alla minoranza, compreso il candidato presidente Andrea Orlando.

L’elenco dei consiglieri potrà ovviamente risentire di eventuali nomine ad Assessore e di rinunce ma è più o meno già composto.

Alla circoscrizione di Genova, quando manca solo lo scrutinio di un seggio per il dato definitivo, vanno 14 consiglieri

Siederanno ai banchi della Maggioranza di centrodestra Stefano Balleari e Simona Ferro per Fratelli d’Italia, Federico Bogliolo e Matteo Campora per Vince Liguria, Giovanni Boitano per Orgoglio Liguria, Alessio Piana per la Lega, Carlo Bagnasco per Forza Italia.

Sui banchi della minoranza siederanno invece Armando Sanna, Katia Piccardo, Federico Romeo e Simone D’Angelo per il Partito Democratico (con l’incognita di un possibile ingresso di Luca Garibaldi al posto di D’Angelo).

Per la Lista Andrea Orlando presidente dovrebbe entrare Gianni Pastorino, per l’Alleanza Verdi e Sinistra-Lista Sansa-Possibile-Europa Verde-Sinistra Italiana siederà ai banchi dei consiglieri Selena Candia già eletta nella passata tornata elettorale con Sansa che invece, non è stato rieletto ed infine il Movimento Cinque Stelle che esprime Stefano Giordano.

Per la circoscrizione di Savona risultano eletti 6 consiglieri.

La maggioranza esprime Rocco Invernizzi di Fratelli d’Italia, Alessandro Bozzano di Vince Liguria, Sara Foscolo della Lega e Angelo Vacarezza di Forza Italia.

La minoranza di centro-sinistra elegge Roberto Arboscello per il Pd e Jan Casella per l’Alleanza Verdi e Sinistra-Lista Sansa-Possibile-Europa Verde-Sinistra Italiana.

Per la circoscrizione di Imperia risulterebbero eletti 5 consiglieri.

La maggioranza elegge Luca Lombardi di Fratelli d’Italia, Marco Scajola di Forza Italia, Alessandro Piana della Lega e Walter Sorriento di Orgoglio Liguria.

Per la minoranza di centro-sinistra ci sarebbe la conferma di Enrico Ioculano del Partito democratico.

Per la circoscrizione della Spezia risultano eletti 4 consiglieri.

Per la maggioranza di centro-destra entrano l’ex presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei per Fratelli d’Italia e Marco Frascatore di Orgoglio Liguria.

La minoranza di centro-sinistra elegge Davide Natale e Carola Baruzzo.