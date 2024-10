Cairo Montenotte (Savona) – Danni per oltre 100mila euro. E’ il primo bilancio degli effetti dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla sede di via Cortemilia della Croce Bianca Cairo e i volontari della pubblica assistenza si sono già rimboccati le maniche e sono al lavoro per sistemare tutto il prima possibile per poter tornare al 100% per aiutare i cittadini in difficoltà nel momento del bisogno.

Per farlo, però, hanno bisogno di aiuto e soprattutto della solidarietà di chi può contribuire, anche con piccole somme, a offrire il denaro necessario a pagare le spese e ricomprare le attrezzature alluvionate.

Un appello viaggia sui social:

“Cittadini valbormidesi,

come senz’altro molti di voi sapranno, l’alluvione del 26 ottobre ha colpito gravemente anche la nostra associazione in via Cortemilia. Stiamo ancora contando i danni reali e, purtroppo, la stima è in continua crescita. La nostra sede ha subito danni gravissimi e al momento non siamo in condizione di ripristinare completamente la sua piena funzionalità. I danni più rilevanti riguardano la mobilia (che è andata persa all’80%), i computer, il materiale sanitario che adoperiamo sulle ambulanze, gli impianti luce e gas e la cucina interna, le divise (quasi completamente alluvionate) e gli armadietti.

Nonostante tutto, stiamo garantendo sia i servizi di emergenza che quelli ordinari, compreso il servizio di automedica, con grandissimi sforzi ma come se nulla fosse successo.

Il nostro impegno ad aiutare la popolazione non si ferma ma abbiamo adesso bisogno davvero di un aiuto da parte di tutti.

Chiunque volesse aiutarci questo è davvero il momento. Aiutateci ad aiutarvi”

Qui sotto pubblichiamo il sistema più rapido per fare le donazioni anche se molte associazioni ed enti stanno attivando proprie raccolte ed è possibile rivolgersi anche a loro.

Causale: OBLAZIONE PRO CROCE BIANCA CAIRO PER ALLUVIONE

intestato a: ODV PA CROCE BIANCA CAIRO MONTENOTTE

IBAN ALLIANZ: IT07M0358901600010570940134

IBAN BPER: IT35W0538749331000047341191