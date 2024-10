Genova – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Valpolcevera. E’ accaduto in via Perlasca e ha visto come protagonista un motociclista, rimasto gravemente ferito. Al momento non è chiara la dinamica del sinistro stradale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro per poi trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Oltre ad ambulanza e automedica, sul luogo dell’accaduto è giunta anche la Polizia Locale che ha effettuato alcuni rilievi necessari a chiarire quanto successo e ha predisposto la momentanea chiusura della strada. A più di un’ora dall’incidente la circolazione risulta ancora interrotta.