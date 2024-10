Genova – Traffico in tilt nel corso della prima mattinata di oggi, mercoledì 30 ottobre, nella zona di Sampierdarena, con forti rallentamenti che si registrano tra lungomare Canepa e la strada Guido Rossa.

La causa sarebbe riconducibile alla chiusura delle rampe d’accesso a lungomare Canepa, sia dal casello autostradale di Genova Ovest che dall’uscita di ponente della Sopraelevata.

Questo ha di fatto paralizzato il traffico nella zona, con centinaia di automobilisti infuriati che sono rimasti incolonnati e fermi per diverso tempo per strada. Al momento, la situazione non è stata ancora risolta. Sul posto anche alcuni agenti della Polizia Locale che stanno gestendo il traffico.