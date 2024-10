La presenza di una vasta area di alta pressione sul Mediterraneo centrale protegge il nord Italia e la Liguria dall’arrivo di perturbazioni e determina condizioni stabili e soleggiate sulla nostra regione, con temperature superiori rispetto alla media del periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 30 Ottobre 2024

Al mattino cielo in gran parte sereno sulla Liguria, a parte i banchi di nebbia che saranno presenti nelle prime ore del mattino sui versanti padani del centro-ponente e basso Piemonte e in progressivo diradamento nel corso della mattinata.

Al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti al mattino moderati o a tratti tesi dai quadranti settentrionali negli sbocchi vallivi del settore centro-occidentale. Altrove venti deboli da nord. Nel pomeriggio ventilazione ovunque in calo.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +15/+18°C e massime tra +20/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+12°C e massime tra +17/+22°C