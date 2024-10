Ne (Genova) – Ancora una truffa del falso parente si è verificata nella provincia di Genova. Nello specifico, è accaduto nel comune di Ne, dove una donna di 90anni nella giornata di ieri ha ricevuto una chiamata da parte di una donna che, spacciandosi per sua nipote, le raccontava di aver bisogno di soldi per aver investito una donna incinta.

L’anziana sarebbe così caduta nell’inganno e avrebbe consegnato circa 15mila euro tra contanti e gioielli ad un uomo che, spacciandosi per un carabiniere, si è presentato presso la sua abitazione. Solo in un secondo momento la donna si è accorta di esser stata vittima di una truffa e ha avvertito parenti e Carabinieri.

I militari hanno fatto immediatamente partire le indagini e le ricerche, individuando il mezzo utilizzando dal finto carabiniere per recarsi presso l’abitazione della donna. Sono partite le ricerche che hanno individuato il responsabile già in provincia di Udine, a pochi chilometri dal confine per abbandonare il paese. L’uomo è stato arrestato.