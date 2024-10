Chiavari – Colpo doppio della polizia che ha scoperto uno spacciatore che operava presso un affittacamere risultato abusivo.

Tutto è iniziato con la verifica di alcune segnalazioni che indicavano una presunta attività di spaccio in una precisa località.

Gli agenti si sono presentati alla porta di un 26enne, cittadino egiziano, che aveva affittato abusivamente una stanza da un giovane di Chiavari e l’aveva trasformata in una centrale dello spaccio di droga insieme ad altre tre persone.

L’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio mentre gli altri tre, trovati in possesso di modiche quantità, sono stati denunciati.

In corso le verifiche sull’abitazione e la denuncia dei proprietari che la affittavano in nero e senza autorizzazioni. Scatterà una forte sanzione per l’esercizio illegale dell’attività di affittacamere.