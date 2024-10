Imperia – E’ stata trasferita d’urgenza in elicottero, all’ospedale Gaslini di Genova la bambina di appena 11 mesi che si è ustionata in circostanze ancora da chiarire con dell’acqua bollente.

L’incidente domestico è avvenuto in un’abitazione di via Costarainera dove la piccola vive con i genitori. La mamma stava preparando una pietanza quando la piccola si è versata la pentola addosso, iniziando ad urlare.

Subito è scattata la chiamata al numero di emergenza sanitaria 118 e sul posto è stata inviata l’ambulanza e l’automedica ma viste le condizioni della piccola e la gravità delle ustioni al braccio, al torace e ad una gamba, si è deciso il trasporto urgente con l’elicottero Grifo sino al Gaslini dove è stata ricoverata d’urgenza.

Ora i medici cercano di limitare i danni delle ustioni ma la piccola non sarebbe in pericolo.

Probabilmente porterà per sempre addosso i segni dell’incidente.

In corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.