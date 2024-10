Rischia di provocare ripercussioni anche in Liguria lo sciopero nazionale dei laoratori del pubblico impiego dichiarato dal sindacato USB Pubblico Impiego per la giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024.

Ad incrociare le braccia per protesta dovrebbero essere i lavoratori dell’amministrazione pubblica, della sanità, della scuola e dei Vigili del fuoco

La Asl 3 ha comunicato che verrà assicurato negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso.

Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate