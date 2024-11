Genova – I cinghiali sono tornati a passeggiare nel greto del torrente Bisagno dove erano spariti da mesi e ad Albaro hanno ripreso a camminare per strada.

La segnalazione dei cinghiali a passeggio per via Pisa arriva dalla polizia locale che ieri sera, intorno alle 22, ha ricevuto le segnalazioni di automobilisti e residenti.

Gli animali camminavano per strada rischiando di causare un incidente stradale con eventuali gravi conseguenze per motociclisti e persone in scooter.

Le immagini di un grosso cinghiale che si aggira nel greto del torrente Bisagno sono invece diffuse dai social e sono accompagnate dalle perplessità di chi, per mesi, non ha più visto alcun ungulato dopo anni ed anni di stabile frequentazione. I cinghiali, un tempo presenti a decine, erano misteriosamente spariti, scomparsi nel nulla.

All’epoca venne diffusa la “spiegazione” che parlava di una epidemia di peste suina africana ma il ritrovamento di appena una ventina di carcasse e per di più non tutte causate dalla peste, non aveva convinto soprattutto gli ambientalisti che avevano chiesto – senza ottenerla – un’indagine sulle vere cause della moria.

Ora, con il ritorno dei primi esemplari dopo mesi, la loro salute potrebbe essere monitorata attentamente.