Genova – Una serie di forti esplosioni, in sequenza, a partire dall’1 e 30 hanno svegliato di soprassalto i residenti della zona di Marassi e di Quezzi.

Almeno tre “botti” molto potenti che hanno scosso la zona al punto da essere avvertibili non solo come rumore ma anche per le vibrazioni trasmesse al terreno. A provocarle ordigni di grosso potenziale e non certamente “miccette” o fuochi d’artificio del genere che si acquista nei negozi.

Non è chiaro cosa le abbia provocate e non è la prima volta che il fenomeno si palesa e sui social si scatenano le ipotesi più disparate oltre all’allarme per quanto avvenuto.

Bombe carta esplose vicino ad un locale secondo alcuni, ordigni “sperimentati” alla cava sotto forte Ratti per altri, ma in molti si domandano perché si possano provocare simili esplosioni senza che il fatto faccia scattare delle indagini volte a chiarire una volta per tutte chi disponga di ordigni di tale dimensione da svegliare un quartiere e possa farli esplodere impunemente senza essere sanzionato.