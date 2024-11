Genova – Manovre pericolose con la moto, velocità eccessiva ed una “impennata” proprio davanti alla pattuglia dei carabinieri. Non è finita bene per un noto influencer-youtuber che sui social e canali youtube pubblica video nei quali mostra “prodezze” sulle due ruote.

Nella mattinata di ieri, infatti, i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato il ventiquattrenne, italiano, residente in provincia di Bolzano, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Il giovane, noto sui social media per i numerosi video di manovre spericolate in moto, si trovava a Genova insieme a un amico per realizzare nuove riprese, scegliendo come sfondo la costa del levante cittadino.

Durante le registrazioni, però ha eseguito una pericolosa impennata in corso Europa,

proprio davanti a una pattuglia del Radiomobile.

I militari, notata la scena, hanno intimato l’alt ma il motociclista, anziché fermarsi, ha accelerato imboccando lo svincolo per il quartiere di Nervi dopo alcune manovre contromano.

Nel corso della fuga, stando alla ricostruzione dei carabinieri, la sua guida è diventata ancora più rischiosa, anche a causa della presenza di numerosi pedoni in città per la festività.

Il motociclista avrebbe messo a repentaglio l’incolumità dei passanti, arrivando perfino a invadere i marciapiedi e costringendo i pedoni a spostarsi d’istinto per evitare l’investimento.

Alcuni riportavano lievi ferite nel tentativo di mettersi in salvo.

La pattuglia ha inseguito il motociclista fino a quando, sentendosi braccato, il giovane ha tentato un’inversione di marcia, urtando però il veicolo militare e concludendo così la sua fuga spericolata.

Fermato, il giovane veniva immobilizzato e posto in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento del veicolo militare, in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattina