Portofino (Genova) – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della coppia coinvolta ieri sera, in un grave incidente lungo la strada che collega Portofino a Santa Marcherita Ligure, nella zona di Paraggi.

Intorno alle 23, per cause ancora da accertare, un’auto e la moto sulla quale viaggiava la coppia si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto, ad avere la peggio, i due centauri che sono finiti rovinosamente a terra, sbalzati dalla sella.

Subito soccorsi da passanti i protagonisti dell’incidente sono stati stabilizzati dal personale della Croce Rossa di Santa Margherita e della Croce Bianca e dell’automedica del 118.

La donna è stata trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova mentre l’uomo in codice giallo.

Ferite più lievi per l’automobilista

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.