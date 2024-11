Genova – Il bel tempo ha convinto molti alle partenze per il ponte di Ognissanti e domani pomeriggio, con i rientri, si teme il consueto caos autostrade.

La società autostrade avverte delle difficoltà che si potrebbero verificare domani in particolare sull’autostrada A12 Genova – Livorno ed invita a pianificare con attenzione particolare i rientri.

Venerdì 1 novembre, infatti, lungo la riviera di levante, si sono registrate code in direzione Livorno che hanno raggiunto i 10 km in corrispondenza di un cantiere di lavoro nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante all’altezza del km 41 dove si circola su una corsia per senso di marcia.

Le partenze sono proseguite anche sabato e quindi si teme ora un effetto “sommato” per il rientro.

“In occasione della festività di Ognissanti – scrivono le Autostrade – il traffico lungo la viabilità ligure è risultato particolarmente sostenuto, favorito anche dal bel tempo che sta caratterizzando questo fine settimana”.

A proposito del cantiere, che è ancora al suo posto e non è stato chiuso come di solito avviene nei periodi di particolare intensità delle partenze, Autostrade scrive che “si tratta di un cantiere inamovibile, per gli interventi di ammodernamento delle gallerie Sant’Anna, Santa Giulia, San Bernardo, Del Forno e del viadotto Valle Ragone”.

Secondo Autostrade poi “il programma (dei lavori ndr) è stato condiviso con gli enti territoriali, gli interventi sono stati pianificati nel periodo dell’anno a minor traffico e prevedendo più attività in contemporanea per ridurre al minimo il numero di cantierizzazioni e dunque i disagi. Per la giornata di domenica 3 novembre, in occasione dei rientri, lungo la stessa tratta in direzione Genova si prevede traffico molto intenso con tempi di percorrenza significativamente superiori alla media soprattutto durante il pomeriggio-sera”.

Per questo motivo Autostrade consiglia agli utenti di informarsi sulle condizioni di viabilità prima e durante il viaggio e di programmare, se possibile, la partenza in modo da evitare l’attraversamento del tratto durante le fasce orarie pomeridiane.

Con buona pace di chi ricorda che le autostrade della Liguria sono oggetto di cantieri ormai da anni, ininterrottamente, e che automobilisti e trasportatori sono già al limite della sopportazione durante la settimana lavorativa e forse si poteva pianificare, come già fatto, una chiusura del cantiere per il lungo ponte di Ognissanti