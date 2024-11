Genova – E’ stata riaperta normalmente alla circolazione solo intorno alle 7,15 via Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso, bloccata all’alba da un veicolo in avaria.

Tutto il tratto discendente della via Imperiale è stato chiuso dalla polizia locale intorno alle 6,30 per la presenza del mezzo che doveva essere riparato o rimosso.

