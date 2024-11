Il campo di alta pressione presente su Europa e Mediterraneo centrale si rafforza ancora e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni garantendo alla Liguria condizioni di stabilità e temperature al di sopra della media stagionale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 3 Novembre 2024

Al mattino nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani centro-occidentali, altrove transito di velature in un contesto soleggiato.

Nel corso del pomeriggio cieli in prevalenza sereni, o al più disturbati dal passaggio di sottili nubi alte, sull’intero territorio regionale.

Infine, in serata, recrudescenza di nubi basse o dense foschie nelle medesime aree interessate nella prima parte del giorno.

Venti tra deboli e moderati da nord tra Genova e Capo Mele, rinforzi fino a forti al mattino. Altrove ventilazione in prevalenza debole di direzione variabile.

Mare generalmente poco mosso, fino a mosso nella prima parte di giornata sul bacino occidentale.

Temperature in aumento sulla costa, specie del settore centro-occidentale, Minime stazionarie e massime in calo nelle aree interne.

Sulla costa temperature minime tra +14/+18°C e massime tra +20/+24°C

Nell’interno temperature minime tra -1 (fondovalle)/+12°C e massime tra +17/+21°C