Recco (Genova) – Ha malmenato la moglie al culmine di una violenta lite e poi se l’è presa con il cane che ha preso a calci. Un 60enne residente a Recco è stato fermato dai carabinieri, intervenuti sul posto, e sottoposto ad un trattamento psichiatrico obbligatorio nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Martino.

Sono state le urla della donna a mettere in allarme i vicini di casa che, fortunatamente, non si sono girati dall’altra parte ed hanno subito composto il numero di emergenza 112 per segnalare la faccenda alle forze dell’ordine.

Dall’appartamento vicino si sentivano arrivare le grida della donna che chiedeva aiuto e quelle dell’uomo che gridava.

Quando sono arrivati i carabinieri l’uomo era ancora infuriato, la donna, 52 anni è stata ricoverata al pronto soccorso di Lavagna con diverse lesioni ed ecchimosi e l’uomo è stato accompagnato dai carabinieri all’ospedale San Martino per un Tso.