Genova – Ha chiesto a due persone sul treno di mostrare i biglietti e al culmine di una lite uno dei due ha estratto un coltello e lo ha colpito. Ha perso molto sangue ma non è in pericolo di morte il capotreno soccorso alla stazione di Rivarolo, in Val Polcevera, aggredito da due persone poi catturate dai carabinieri.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio ma l’uomo, 44 anni, capotreno su un convoglio in arrivo a Rivarolo, ha chiesto a due persone che si trovavano sul treno di esibire il biglietto come da prassi e questi, invece di collaborare, hanno iniziato ad inveire.

La tensione si è alzata rapidamente ed uno dei passeggeri che forse viaggiava sprovvisto di titolo di viaggio si è alzato ed ha colpito il controllore con un coltello.

L’uomo si è accasciato a terra perdendo sangue mentre i due sono scesi dal treno cercando di allontanarsi.

Fortunatamente altre persone presenti hanno chiamato il 112 e in breve sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza della Croce Rosa di Rivarolo.

Il personale sanitario ha tamponato la ferita e ha trasferito il controllore in codice rosso, il più grave, all’ospedale Villa Scassi mentre i carabinieri bloccavano i due e li hanno arrestati.

La vicenda ha fatto reagire con durezza i sindacati che hanno proclamato per domani uno sciopero per protestare per quanto accaduto e per chiedere più controlli sui treni e misure di sicurezza per il personale.

Ripercussioni anche sulla linea ferroviaria del nodo di Genova, nel primo pomeriggio, a caua della brutale aggressione che ha reso necessari i rilievi della polizia scientifica sul treno regionale 12042 su cui è avvenuta l’aggressione.

