La settimana inizia con il campo di alta pressione ancora ben stabile e forte sul Mediterraneo centro-meridionale che continua a garantire condizioni di tempo stabile sulla stesa area.

In Liguria le condizioni di tempo soleggiato saranno interrotte solo nella notte e prime ore del mattino dalla nebbia presente sui versanti padani della regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 4 Novembre 2024

Cielo ampiamente soleggiato lungo tutto l’arco della giornata, eccezion fatta per i versanti padani, quando nella notte e in mattinata sarà presente nebbia da inversione termica.

Nel pomeriggio copione simile, nonostante la presenza di qualche innocuo e sparuto cumulo nell’interno, mentre in serata nuovo sviluppo di foschia e qualche banco di nebbia sui versanti padani centrali.

Venti in prima mattinata con raffiche tese da nord tra il genovesato e il savonese, deboli altrove; nel corso della giornata prevarrà il carattere di brezza debole, al più moderata su tutta la regione

Mare stirato sotto costa sul settore centrale al mattino, mosso al largo; in calo nel corso della giornata fino a poco mosso.

Temperature in aumento le minime a ponente, in calo altrove; massime in calo a ponente, in aumento su appennino e versanti padani del centro-levante, stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +11/+17°C – Max: +18/+22°C

Nell’interno temperature minime tra -2 (fondovalle)/+10°C – Max: +16/+20°C