Sestri Levante (Genova) – Ancora un infortunio sul lavoro in Liguria e questa volta in un cantiere navale di Riva Trigoso dove un operaio di 39 anni è stato travolto da un grosso pannello mentre stava lavorando.

Subito soccorso dai colleghi, l’uomo è stato poi trasferito all’ospedale di Lavagna con l’ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso.

Sul posto anche le forze dell’ordine e gli ispettori della Asl per accertare la dinamica dell’incidente e il rispetto delle normative in materia di sicurezza.