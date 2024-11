Valbrevenna (Genova) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della prima mattinata odierna nei pressi di una palazzina situata in località Clavarezza, frazione che si trova nel territorio comunale di Valbrevenna.

E’ accaduto intorno alle ore 5:00, quando il tetto dell’abitazione ha preso fuoco. Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto. Gli operatori dell’ambulanza si sono presi cura dell’unico residente, un uomo che è riuscito a mettersi in salvo autonomamente e che non sarebbe rimasto né ferito né intossicato, mentre i pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Ancora da chiarire le cause dello scoppio dell’incendio. Dalle prime informazioni, questo risulterebbe riconducibile al surriscaldamento della canna fumaria.