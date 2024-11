Genova – E’ stato individuato e fermato, l’uomo di 49 anni che questo pomeriggio, nella stazione della metropolitana di Brin, a Certosa, ha minacciato una donna, pare la sua compagna, con un coltello precedentemente rubato in un negozio poco lontano.

L’uomo, un italiano, è entrato nel negozio ed ha sottratto la lama con la quale, poco dopo, avrebbe minacciato la donna avvicinando la lama al collo di lei sotto lo sguardo terrorizzato di alcune persone presenti.

L’aggressione sarebbe proseguita con la sottrazione del cellulare della donna e con la fuga dell’uomo.

I presenti hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 112 facendo scattare una caccia all’uomo cui hanno partecipato agenti della polizia e della polizia locale.

Nella fuga l’uomo avrebbe minacciato con il coltello altre persone per poi gettarlo in un bidone e riuscendo a far perdere le proprie tracce.

L’esame della riprese video di diverse telecamere ha permesso di identificare la persona che è stata poi fermata.