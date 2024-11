Genova – Un uomo di 35 anni ha seminato il panico nel corso della notte in piazza De Ferrari, minacciando prima i militari che si trovavano al presidio fisso e successivamente aggredendo gli agenti intervenuti sul posto e che gli avevano chiesto di fornire loro le proprie generalità.

L’uomo li ha colpiti con violenza, causando delle ferite guaribili rispettivamente in tre e in otto giorni. Gli agenti, infatti, sono stati medicati dai sanitari del 118.

La situazione è rientrata sotto controllo con difficoltà e il responsabile è stato trasportato in Questura, dove ha continuato a minacciare gli agenti presenti. E’ stato trovato in possesso di un coltellino, quindi per lui è scattata la denuncia per porto abusivo di armi, oltre che minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.