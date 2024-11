Genova – E’ di due persone ferite il bilancio dell’incidente che si è verificato nel corso della mattinata odierna, martedì 5 novembre, lungo la carreggiata della Sopraelevata che viaggia in direzione ponente.

E’ accaduto all’altezza del Museo Galata, dove una moto e una macchina, per cause ancora da verificare, si sono tamponate. Le due persone ferite, fortunatamente non in gravi condizioni, sono state soccorse dai sanitari del 118 giunti sul posto e sono state trasportate in codice giallo – di media gravità – all’ospedale.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico. La Polizia Locale, per effettuare i rilievi necessari e favorire le operazioni di soccorso, ha chiuso una delle due corsie. Inoltre, è stata chiusa anche l’entrata della Foce.