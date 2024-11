Genova – Sono proseguite per tutta la notte, nella zona di Quezzi, le ricerche della persone dispersa da ieri sera.

Si tratta di un 42enne uscito ieri sera con il proprio cane, per una passeggiata e che non ha più fatto ritorno. I familiari, non vedendolo rientrare al tramonto, hanno dato l’allarme.

Squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno perlustrato sentieri e tratti boschivi sulle alture ma senza trovare nessuno.

In mattinata verranno attivate anche le squadre con i droni e le unità cinofile

notizia in aggiornamento