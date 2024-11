Genova – La Polizia è intervenuta nel corso della mattinata di ieri, lunedì 4 novembre, nei pressi di un’abitazione situata nel quartiere genovese di Pra’, a causa di una segnalazione anonima che denunciava una lite all’interno di un appartamento.

Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno ripetutamente suonato al campanello senza ottenere risposta, prima di scorgere dalla finestra un uomo che stava tentando di darsi alla fuga. Quando sono riusciti ad entrare all’interno, la stessa persona che stava tentando di fuggire li ha aggrediti procurando ad un agente delle ferite guaribili in sette giorni.

Successivamente è stato fermato. All’interno dell’abitazione sono state trovate ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, nei confronti del 49enne è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.