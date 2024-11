Genova – Tornano gli appuntamenti con i consigli e le Leggi spiegate alla Biblioteca Francesco Podestà di via Sacheri 9, a Marassi con il secondo incontro di “Maledetti Avvocati”.

Questo pomeriggio, dalle 15,30 si parlerà di “Successioni” e di tutto quello che si deve sapere per evitare guai e problemi nel delicato momento del decesso di un parente o per evitarli a chi resterà dopo di noi.

L’incontro e’ gratuito e aperto a tutti e fa parte di un ciclo di appuntamenti che proseguirà il prossimo 3 dicembre con “Quello che le assicurazioni non dicono, guida alla stipula consapevole e al congruo indennizzo.