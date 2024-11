La Spezia – Un nuovo assessore per il Comune di La Spezia dopo l’elezione, in consiglio regionale di Marco Frascatore. Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato il decreto di nomina del nuovo Assessore della Giunta Comunale in sostituzione di Marco Frascatore, proclamato eletto in Consiglio Regionale. Si tratta di Alberto Giarelli, già Capo di Gabinetto del Sindaco sin dal primo mandato, che prenderà le deleghe al bilancio, attività produttive e sport.

“Ringrazio Marco Frascatore per il prezioso e ragguardevole lavoro portato avanti in questi anni con i migliori auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e rivolgo il mio benvenuto ad Alberto Giarelli per il suo ingresso in Giunta.”