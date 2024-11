Genova – In occasione della gara automobilistica “40° Rally della Lanterna 2024” che si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 novembre, alcune strade urbane nella zona della Valbisagno e alcune strade provinciali nella Val Trebbia saranno chiuse al traffico veicolare. Le linee 451, 480, 482, l’integrativo i15 e le linee provinciali 726 e 925, 926 e 927 modificheranno il percorso con le modalità di seguito indicato.

Dalle ore 9.00 di venerdì 8 a fine servizio di domenica 10 novembre

Linea 451

Direzione via Bobbio: i bus, giunti in via del Mirto, svolteranno in piazzale Marassi e proseguiranno in via Mandoli dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata Mandoli/Fassicomo (c.f.1386). Direzione via Tortona: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio proseguiranno per via Mandoli, piazzale Parenzo, lungo Bisagno Istria dove riprenderanno regolare percorso.

Le partenze dal capolinea provvisorio saranno posticipate di 2 minuti.

Linee 480 e 482

Direzione Revel: i bus, giunti in piazzale Parenzo proseguiranno per corso de Stefanis, via Monticelli, piazza Carloforte, corso Galliera dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti in via Moresco proseguiranno per via Monnet, via Bobbio, ponte Campanella, lungo Bisagno Istria dove riprenderanno regolare percorso.

Sabato 9 novembre dalle ore 7.30 alle ore 20.00

Linea integrativa i15

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti alla fermata Montelungo 3 (c.f. 2287) invertiranno la marcia ed effettueranno capolinea provvisorio su fermata Montelungo 8 (c.f. 2272). Direzione Doria: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio riprenderanno regolare percorso.

Le partenze dal capolinea provvisorio saranno posticipate di 8 minuti.

Sabato 9 novembre dalle ore 15.30 alle ore 21.30

Linea 726

Direzione Buffalora: i bus, in partenza dal capolinea di Prato, percorreranno la SP 62, giunti al “deposito del sale” proseguiranno lungo la SS45 percorrendo le gallerie fino a Torriglia dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Genova: i bus, in partenza dal capolinea di Buffalora, giunti all’incrocio per località Marzano proseguiranno lungo la SS45 percorrendo le gallerie e giunti al “deposito del sale” proseguiranno sulla SP62 mantenendo l’orario di transito programmato.

Domenica 10 novembre dalle ore 8.30 fino al termine della manifestazione

Linea 726

Il capolinea di Buffalora verrà spostato al Giro del Bosco e le partenze saranno posticipate di 5 minuti.

Linee 925 e 926

I bus in partenza dalla fermata di via Buranello, nel centro di Torriglia, proseguiranno per via Giacomo Matteotti, via Provvidenza, via Mario Costa, via Giuseppe Rosciano, SS45 dove riprenderanno regolare percorso. Stesso percorso in senso inverso.

Linea 927

Linea sospesa per tutta la giornata.