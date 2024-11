Genova – Un appello per salvare l’unico albero presente nella zona del Carmine. Lo ha lanciato Andrea Agostini, appassionato difensore dell’Ambiente e da sempre in prima linea nelle proteste organizzate per difendere alberi, parchi e giardini dall’avanzata del cemento.

Questa volta l’allarme è scattato per difendere una delle pochissime piante ad alto fusto presenti nella zona del Carmine.

“Vogliono tagliare l’unico albero presente al Carmine – denuncia Agostini del Circolo Nuova Ecologia – bello alto e frondoso davanti alla chiesa del Carmine ai margini con piazza bandiera. Domani (oggi per chi legge) noi del circolo nuova ecologia Genova insieme agli abitanti saremo li per impedire il taglio ore 7.45”.

L’idea è quella di impedire l’operazione di taglio con una protesta pacifica ma determinata.