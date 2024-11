Sestri Levante (Genova) – Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire quanto accaduto nel corso della giornata di ieri, giovedì 7 novembre, presso i giardini pubblici Bruno Monti in via Sara, dove una donna ha allertato i militari raccontando che uno sconosciuto avrebbe tentato di rapire suo figlio.

Secondo quanto ricostruito, il malvivente si sarebbe avvicinato con una scusa al piccolo e avrebbe tentato di prenderlo per mano. La donna si sarebbe immediatamente accorta di quanto stava accadendo e con le sue urla l’avrebbe messo in fuga. Successivamente, si è recata presso la caserma dei Carabinieri per denunciare quanto successo.

Sono state avviate le indagini da parte dei militari, che potrebbero visionare le immagini delle telecamere presenti nella zona dell’accaduto per cercare di identificare e individuare il responsabile.

Nel frattempo, sale la preoccupazione e l’apprensione da parte dei genitori che sono soliti portare i propri figli a passare qualche ora all’aria aperta nella zona e che si augurano che il malvivente possa essere rintracciato quanto prima.