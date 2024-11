Genova – Ancora un’attività storica del tessuto commerciale genovese pronta a chiudere i battenti. In via XX settembre si spegneranno presto le luci di un’altra vetrina storica, quelle di Enrico Carini dove generazioni di genovesi hanno acquistato i vestiti per le cerimonie e molto altro.

Affitti alle stelle, spese crescenti e crisi economica hanno fatto gettare la spugna ai titolari ed entro Natale lo storico negozio aperto nel 1962 chiuderà definitivamente i battenti.

A far scegliere per l’addio, però, anche alcune scelte della civica amministrazione, come il progetto di chiudere al traffico via XX settembre.

Un altro segnale della crisi senza precedenti che il commercio genovese sta attraversando e che rischia di avere pesanti ripercussioni anche sul mercato del lavoro.

Un’attività come quella di Enrico Carini che chiude, infatti, non significa solo dipendenti a casa e l’arrivo di una nuova catena di abbigliamento, magari low cost, ma anche e soprattutto un indotto che muore.