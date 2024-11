Genova – Ha estratto un coltello ed ha iniziato a minacciare gli addetti alla sicurezza che lo avevano appena cacciato perché molesto. Momenti concitati, nella notte, in corso Italia, davanti ad una nota discoteca dove un 19enne probabilmente alterato da qualche bicchiere di troppo era stato accompagnato alla porta dai “buttafuori” del locale dopo essere stato trovato a comportarsi in modo molesto.

Il giovane, in tutta risposta, ha estratto un coltello e ha minacciato il personale addetto alla sicurezza che ha immediatamente contattato la polizia.

Gli agenti giunti sul posto hanno individuato il giovane e lo hanno accompagnato in Qustura per accertamenti dove è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 20 cm