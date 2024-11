Genova – E’ in programma questo weekend, sabato 9 e domenica 10 novembre, allo Stadium della Fiumara il Campionato nazionale a squadre di Subbuteo tradizionale, che torna nel capoluogo ligure a cinquantatré anni dal suo primo e storico sbarco a Genova.

Presenti più di 300 persone, tra atleti, dirigenti ed accompagnatori, per un totale di 51 squadre partecipanti. Sei le compagini “padroni di casa”. Ecco, di seguito, il comunicato dell’evento:

“Cinquantatré anni dopo il suo primo sbarco a Genova grazie all’intuito del visionario imprenditore genovese Edilio Parodi, il Subbuteo “torna” nuovamente nel capoluogo ligure: l’appuntamento è sabato 9 e domenica 10 novembre allo Stadium della Fiumara per il Campionato nazionale a squadre di Subbuteo tradizionale.

Presenti 51 squadre provenienti da tutta Italia, da Aosta a Palermo, per un totale di oltre 300 persone, tra atleti, dirigenti e accompagnatori che disputeranno la Serie A, la Serie B e i tre gironi della Serie C. Sei le squadre genovesi iscritte.

L’evento è patrocinato dal Comune di Genova e viene organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

La manifestazione nazionale è inserita nel prestigioso palinsesto degli eventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, rinsaldando ulteriormente il legame storico tra il Subbuteo e questa città. Un legame che ha radici profonde e ben radicate, in quanto il celebre gioco a punta di dito – che riproduce in miniatura il gioco del calcio – cominciò a diffondersi in tutta Italia dai primi anni ‘70 partendo proprio dalla città della Lanterna.

«La nostra città è la casa naturale del Subbuteo, un gioco la cui diffusione in Italia è avvenuta a partire dagli anni Settanta grazie a una famiglia di imprenditori genovesi che, intuendone il potenziale, lo hanno importato dall’Inghilterra e commercializzato in tutto il Paese ottenendo uno straordinario successo – dichiara l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – In virtù di questo legame speciale tra Genova e il Subbuteo, siamo felici di ospitare il Campionato nazionale a squadre di questa disciplina. Un torneo che porterà nella nostra città centinaia di persone da tutta Italia, che potranno scoprire o riscoprire le bellezze di Genova in una due giorni che si annuncia entusiasmante per una disciplina dal fascino intramontabile capace di unire più generazioni».

«Siamo profondamente onorati che il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale sia stato inserito nel prestigioso programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 – commenta il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, Pietro Ielapi – Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della nostra disciplina sportiva nel panorama nazionale e il suo legame storico con la città di Genova. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Comune di Genova e all’Assessore allo Sport e al Turismo, Alessandra Bianchi, per il loro sostegno e per aver accolto con entusiasmo la nostra manifestazione sportiva. Il legame tra il calcio in miniatura e questa città ha radici profonde: fu proprio qui, infatti, che nel 1971, il Subbuteo iniziò la sua diffusione in tutta Italia. Tornare a Genova, per un evento di tale rilevanza, rappresenta per noi un ritorno alle origini e un’opportunità per celebrare insieme la storia e il futuro del nostro sport. Siamo certi che questo campionato sarà un momento di grande sportività e condivisione, e invitiamo tutti gli appassionati a partecipare, per vedere i nostri atleti impegnati in questa entusiasmante competizione»”-