Genova – Ancora un incidente che vede sfortunato protagonista un rider per la consegna del cibo da asporto. Questa volta è avvenuto in piazza Giusti, delicato e complesso crocevia del traffico della zona di San Fruttuoso, in bassa Valbisagno. Il rider stava impegnando la strada con il suo mezzo quando si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro uno scooter.

Ad avere la peggio il rider che è finito rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e il giovane è stato stabilizzato e trasportato con l’ambulanza sino al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Fortunatamente il giovane non avrebbe riportato ferite gravi.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.