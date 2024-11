L’arrivo di correnti umide in quota causa un temporaneo aumento della nuvolosità nella giornata di oggi, sabato 9 novembre 2024, con qualche debole pioggia, specie a ponente. Il ritorno del bel tempo è però previsto per domani domenica e lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 9 Novembre 2024

Su tutta la regione si prevede cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nuvolosità in prevalenza medio-alta. Non si esclude qualche debole pioggia sul settore centro-occidentale al mattino.

Nel pomeriggio tempo asciutto con occhiate di sole più decise a levante e qualche residua e debole pioggia sull’Imperiese, in via di attenuazione.

Venti moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa con possibili rinforzi tra la notte e il mattino, deboli variabili sul resto della regione.

Mare stirato sotto costa sul settore centrale, mosso a ponente, poco mosso altrove.

Temperature in aumento le minime, in contenuto calo le massime

Sulla costa temperature minime tra +12/+16°C e massime tra +18/+20°C

Nell’interno temperature minime tra 2°C (fondovalle)/+9°C e massime tra +11/+14°C