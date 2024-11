Rossiglione (Genova) – Ancora frane e smottamenti sulle strade della Liguria. Questa volta nel territorio del comune di Rossiglione, nell’entroterra genovese.

Interrotta la strada statale 456, tra Ovada e Rossiglione, al km 72+800 (tra il secondo e terzo passaggio a livello direzione Ovada) in località Ciutti.

Sul posto operano i carabinieri per sorvegliare il rispetto del fermo e i mezzi per la bonifica