Rossiglione (Genova) – E’ stata riaperta questa mattina la strada statale 456 del Turchino dopo la frana che si è verificata ieri sera e che aveva costretto a chiudere temporaneamente la circolazione veicolare nella notte.

Lo smontamento si era verificato nel corso della serata di ieri, venerdì 8 novembre, all’altezza del km 72+800, nei pressi della località Ciutti (in provincia di Alessandria). Fortunatamente, in quel momento non transitava nessun veicolo e non si sono registrate persone direttamente coinvolte.

Dopo l’intervento sul posto del personale Anas, la viabilità è stata parzialmente ripristinata questa mattina intorno alle ore 10:00: almeno per il momento, i mezzi possono circolare a senso unico alternato.