Cogoleto (Genova) – Dopo due rinvii causati dal maltempo, questo weekend torna finalmente la Sagra di Autunno che si terrà nella frazione di Sciarborasca – nel territorio comunale di Cogoleto – e organizzata dalla Croce d’Oro. I dettagli dell’evento:

“Sabato 9 novembre a cena e domenica 10 a pranzo torna Castagnata, Raviolata e non solo: l’ecoSAGRA autunnale organizzata dalla Croce d’Oro a Sciarborasca sulle alture di Cogoleto (Ge) con stand gastronomici, animazione e molto altro per un week end di divertimento, buona cucina, aggregazione e solidarietà.

Anche quest’anno la tradizionale kermesse inizierà già il sabato sera (9 novembre) con cena, musica e divertimento assicurato per grandi e piccini!

Saranno tante le specialità culinarie preparate dalle nostre mitiche volontarie cuoche per la cena di sabato e il pranzo di domenica: oltre al piatto della giornata, i ravioli con i sughi artigianali, ci saranno anche primi, sempre artigianali (tagliolini) e secondi piatti di stagione (stinco al forno, carni sul barbecue, lumache, funghi fritti e molto altro), contorni sfiziosi e prelibati dolci. Il tutto accompagnato da ottimi vini e le immancabili caldarroste. Domenica pomeriggio anche le tradizionali focaccette, classiche e farcite.

Naturalmente non mancherà neppure la grande musica:

-sabato 9 grande apertura con gli “Skon*Voltri”, la storica band ligure che ripercorrerà molti successi in chiave rock ska punk;

-domenica 10, dalle 15, si canterà e ballerà con la grande orchestra spettacolo “Giannarelli Pietrelli”.

Animazione per bambini a cura di CogoComix e sottoscrizione a premi a in collaborazione con l’Associazione Marco Rossi.

Sabato pomeriggio, dalle 17.30, la cerimonia di inaugurazione di 3 nuovi mezzi di soccorso sanitario e protezione civile: un’automedica 4×4, un’ambulanza allestita centro mobile rianimazione e un carrello polifunzionale per emergenze idrogeologiche.

Ristorante aperto sia sabato sera a cena e domenica a pranzo.

PER CONTATTI E COME RAGGIUNGERCI: https://www.croceorosciarborasca.it/contatti/

Zona ristoro anche al coperto e ampio parcheggio a poche decine di metri dalla sagra.

La manifestazione sarà ecosostenibile: tutte le stoviglie utilizzate saranno biodegradabili ed ecocompostabili.

I proventi della sagra verranno utilizzati per finanziare progetti destinati all’acquisto di presidi ed elettromedicali per il soccorso sanitario per allestimento dei mezzi di soccorso dell’Ente al fine di garantire un servizio ai Cittadini sempre all’avanguardia. Parte del ricavato verrà utilizzato per la promozione dei progetti a favore del Trenino di Elia”.