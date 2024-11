Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della donan di 30 anni travolta ieri sera da un’auto, mentre attraversava l’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30 quando una vettura ha colpito un’ambulanza della Croce Bianca finendo poi la sua corsa sulle strisce dove ha centrato in pieno la giovane donna che stava attraversando.

Due delle persone a bordo della vettura che ha investito il pedone si sono allontanate e sono ora ricercate dalle forze dell’ordine che stanno cercando chi era alla guida della vettura che ha causato l’incidente e l’investimento.

La donna, scagliata a terra nell’impatto, è stata trasferita all’ospedale San Martino con gravi traumi.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte della polizia locale e delle persone che subito dopo l’incidente non sono rimaste ad aspettare i soccorsi ma si sono allontanate ma potrebbero essere state riprese dalle numerose telecamere che sorvegliano l’incrocio sanzionando gli automobilisti ma, evidentemente, non evitano il verificarsi degli incidenti anche gravi.