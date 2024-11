Le correnti umide che portavano alla formazione di nuvole si vanno esaurendo e ritornano, gradualmente, cieli più sereni tra oggi, domenica 10 novembre e l’inizio della prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria, per le prossime ore:

Domenica 10 Novembre 2024

Sino al mattino locali foschie o nubi basse sui versanti padani alle spalle del settore centrale, altrove nuvolosità medio-alta in un contesto via via più sereno.

Nel corso del pomeriggio, e fino al termine della giornata, cieli in prevalenza sereni sull’intero territorio regionale, da segnalare solamente residue velature in transito a ponente.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi o forti sul settore centro-occidentale della costa.

Mare mosso sul bacino occidentale, poco mosso altrove.

Temperature minime in calo nelle zone interne, stazionarie lungo la costa. Massime in aumento ovunque.

Sulla costa temperature minime tra +11/+17°C e massime tra +18/+22°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C (fondovalle)/+10°C e massime tra +12/+17°C