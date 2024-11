Genova – Fuori la cerimonia di apertura con i Vip e gli assessori e dentro gli ispettori della Asl che trovano pasta fresca e torte di verdura conservate in modo non adeguate e perciò sanzionabile.

Non è iniziata nel migliore dei modi la 38esima edizione della Mostra della Zucca di Murta, con l’ispezione degli stand, dei punti vendita e persino dei bagni – trovati senza acqua calda.

A rivelarlo Il Secolo XIX con un articolo che racconta l’avvio non proprio “regolare” della kermesse.

Gli ispettori della Asl incaricati di sorvegliare la qualità e la sicurezza dei cibi hanno infatti “fatto visita” alla mostra e hanno purtroppo rilevato diverse irregolarità.

Quella più grave, sanzionata, è stata la conservazione in modo inadeguato di prodotti (pasta e torte di verdura) che dovevano essere venduti durante la mostra.

Gli incaricati dei controlli hanno infatti rilevato il mancato rispetto della cosiddetta “catena del freddo” per la conservazione degli alimenti per parte del cibo immagazzinato per la mostra.

In particolare sarebbe stata stoccata in un forno spento un certo quantitativo di pasta fresca destinata alla vendita ed al consumo e il forno, per ovvie ragioni, non è considerabile tra i macchinari per la refrigerazione. Un controllo alla temperatura del prodotto avrebbe evidenziato l’anomalia facendo scattare la sanzione.