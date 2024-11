Genova – Verrà presentato giovedì 14 novembre, alle 17, il nuovo libro di Sergio Badino, sceneggiatore genovese di Topolino, Martin Mystere e Dilan Dog.

Alla presenza dell’autore verrà presentata “Matoaka”, evocativo ed appassionante storia ambientata nell’America del Nord.

Le potenti ed evocative illustrazioni di questo albo sono di Vanja Jambrek, giovane illustratrice croata che ha vinto il concorso Notte di Fiaba 2024.

Sergio Badino ha esordito come sceneggiatore su Topolino nel 2001.

Ha lavorato per Sergio Bonelli Editore su Martin Mystère e Dylan Dog; ha scritto serie animate per la televisione in collaborazione con Rai, Mediaset e Rainbow e ha pubblicato diversi libri con le edizioni Tunué, Zanichelli,

Sarà presente l’autore e Barbara Schiaffino della rivista “Andersen”. Seguiranno letture per bambini a cura di Elisa Moretto.

La trama: Pocahontas ascolta attenta il racconto del padre, davanti al caldo fuoco scoppiettante. La storia inizia in un antico villaggio immerso nel bosco, quando la piccola Matoaka avvista una grande nave sulla spiaggia, carica di… vichinghi! Che la profezia si sia avverata? Che siano loro la sciagura che si sta per abbattere sulla tribù? Mentre grandi nuvole nere si avvicinano, Matoaka ha un’idea…

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2475127 e info@museodiocesanogenova.it