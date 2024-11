Genova – Una tragedia si è sfiorata nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 10 novembre, all’interno del Centro di Prima Accoglienza genovese, dove un giovane di appena 17 anni avrebbe tentato di togliersi la vita.

Il giovane, che era stato arrestato circa una settimana fa per furto e si trovava in una cella d’isolamento per la scabbia, avrebbe tentato di legarsi una corda intorno al collo. Fortunatamente, a salvarlo è stato un agente di turno della Polizia Penitenziaria che è prontamente intervenuto, slegando la corda e salvandogli di fatto la vita.

Il 17enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto.